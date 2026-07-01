Exposition : Nom d’un chien, quelle expo !, Château-musée de Gien, Gien

Informations pratiques

Exposition : Nom d’un chien, quelle expo ! 19 et 20 septembre Château-musée de Gien Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nom d’un chien, quelle expo ! présente l’incroyable aventure de ce fidèle compagnon à quatre pattes, à travers la richesse et la diversité de ses représentations.

Peintures et sculptures témoignent de la place de choix que le chien a occupé dans l’art au fil des siècles et le rôle qu’il a joué auprès des hommes d’état, tandis qu’affiches de films, objets publicitaires et de décoration illustrent son omniprésence dans la culture populaire et l’imaginaire collectif.

Tour à tour chasseur, berger, gardien ou compagnon, le chien accompagne et forge l’histoire des hommes.

La place du chien se reflète jusque dans notre langue : le français regorge d’expressions populaires qui lui rendent hommage. Avoir du chien, entre chien et loup, nom d’un chien sont autant d’expressions qui expriment des situations et des émotions.

Cette exposition est également l’occasion de découvrir l’histoire des standards canins et leur importance dans la connaissance et l’évolution des races depuis le XIXᵉ siècle.

Tarif : 5 € par personne.

La visite de l’exposition temporaire « Nom d’un Chien ! Quelle expo ! » ainsi que l’accès aux salles d’exposition permanentes sont inclus dans ce tarif.

Château-musée de Gien 1 Place du Chateau, 45500 Gien, France Gien 45500 Gien Loiret Centre-Val de Loire 0238676969 https://www.chateaumuseegien.fr Bâti au XVe siècle par Anne de Beaujeu, fille de Louis XI, le château de Gien abandonne l’aspect défensif de l’époque médiévale au profit du confort de la Renaissance. Après plusieurs changements de propriétaires, il est acheté au XIXe siècle par le Département du Loiret pour y installer la sous-préfecture, le tribunal et la prison. Depuis 1952, le château sert d’écrin au Musée de la chasse, créé par Pierre-Louis Duchartre, inspecteur des musées de France, et Henri de Linares, 1er conservateur.

Le Château-Musée de Gien présente une collection d’œuvres d’art sur la thématique de la chasse. Ainsi, peintures, sculptures, tapisseries, taxidermies, armes et accessoires cynégétiques, transportent les visiteurs dans l’histoire ancienne et contemporaine de la fauconnerie, de la vénerie et de la chasse à tir. Parking à proximité.

Nom d’un chien, quelle expo ! présente l’incroyable aventure de ce fidèle compagnon à quatre pattes, à travers la richesse et la diversité de ses représentations.

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