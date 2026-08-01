Informations pratiques

Gien

Les Nuits des étoiles

5 Place du Château Gien Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Les nuits des étoiles Éclipse de Soleil

L’Astro Club d’Ouzouer-sur-Loire s’installe le temps d’une soirée sur la place du château de Gien afin de vous offrir la possibilité d’observer l’éclipse solaire du 12 août ! .

5 Place du Château Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Nights of the Stars Solar Eclipse

L’événement Les Nuits des étoiles Gien a été mis à jour le 2026-08-07 par OT GIEN