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AGENDA · Gien

Les Nuits des étoiles Gien

mercredi 12 août 2026 · Gien

Les Nuits des étoiles Gien

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
5 Place du Château
Ville
45500 Gien
Département
Loiret
Tarif

Gien

Les Nuits des étoiles

5 Place du Château Gien Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Les nuits des étoiles Éclipse de Soleil
L’Astro Club d’Ouzouer-sur-Loire s’installe le temps d’une soirée sur la place du château de Gien afin de vous offrir la possibilité d’observer l’éclipse solaire du 12 août !   .

5 Place du Château Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

Nights of the Stars Solar Eclipse

L’événement Les Nuits des étoiles Gien a été mis à jour le 2026-08-07 par OT GIEN

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