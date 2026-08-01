AGENDA · Gien
Les Nuits des étoiles Gien
mercredi 12 août 2026 · Gien
Informations pratiques
Gien
Les Nuits des étoiles
5 Place du Château Gien Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Les nuits des étoiles Éclipse de Soleil
L’Astro Club d’Ouzouer-sur-Loire s’installe le temps d’une soirée sur la place du château de Gien afin de vous offrir la possibilité d’observer l’éclipse solaire du 12 août ! .
5 Place du Château Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Nights of the Stars Solar Eclipse
L’événement Les Nuits des étoiles Gien a été mis à jour le 2026-08-07 par OT GIEN
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