Gien

Visites Commentées de la Ville de Gien

Place Jean Jaurès Gien Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:30:00

fin : 2026-06-28 12:00:00

Date(s) :

2026-06-28 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-14

Visites Commentées de la Ville de Gien

Découvrez la ville de Gien avec une balade à travers les rues.

Entre patrimoine architectural, vues imprenables sur la Loire et histoire locale, laissez-vous guider au cœur d’une cité au charme ligérien affirmé.

Durée 1h30

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme 30 minutes avant le départ

Sous conditions générales de ventes 5 .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 25 28 info@gien-tourisme.fr

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English :

Guided tours of Gien

L’événement Visites Commentées de la Ville de Gien Gien a été mis à jour le 2026-05-16 par OT GIEN