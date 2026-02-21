Visites Commentées de la Ville de Gien Gien
Visites Commentées de la Ville de Gien Gien dimanche 28 juin 2026.
Gien
Visites Commentées de la Ville de Gien
Place Jean Jaurès Gien Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:30:00
fin : 2026-06-28 12:00:00
Date(s) :
2026-06-28 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-14
Visites Commentées de la Ville de Gien
Découvrez la ville de Gien avec une balade à travers les rues.
Entre patrimoine architectural, vues imprenables sur la Loire et histoire locale, laissez-vous guider au cœur d’une cité au charme ligérien affirmé.
Durée 1h30
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme 30 minutes avant le départ
Sous conditions générales de ventes 5 .
Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 25 28 info@gien-tourisme.fr
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English :
Guided tours of Gien
L’événement Visites Commentées de la Ville de Gien Gien a été mis à jour le 2026-05-16 par OT GIEN
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