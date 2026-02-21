Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visites Commentées de la Ville de Gien Gien

Visites Commentées de la Ville de Gien Gien

Visites Commentées de la Ville de Gien Gien dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Place Jean Jaurès

Ville : 45500 Gien

Département : Loiret

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Gien

Visites Commentées de la Ville de Gien

Place Jean Jaurès Gien Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:30:00
fin : 2026-06-28 12:00:00

Date(s) :
2026-06-28 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-14

Visites Commentées de la Ville de Gien
Découvrez la ville de Gien avec une balade à travers les rues.
Entre patrimoine architectural, vues imprenables sur la Loire et histoire locale, laissez-vous guider au cœur d’une cité au charme ligérien affirmé.

Durée 1h30
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme 30 minutes avant le départ
Sous conditions générales de ventes 5  .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 25 28  info@gien-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tours of Gien

L’événement Visites Commentées de la Ville de Gien Gien a été mis à jour le 2026-05-16 par OT GIEN

À voir aussi à Gien (Loiret)