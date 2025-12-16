Visite de l’usine de la Faïencerie de Gien et du musée Gien
Visite de l’usine de la Faïencerie de Gien et du musée Gien mercredi 19 août 2026.
Visite de l’usine de la Faïencerie de Gien et du musée
78 place de la Victoire Gien Loiret
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-08-19
Visite exceptionnelle de l’usine de la Faïencerie de Gien
La Manufacture de Gien ouvre ses portes au grand public afin de découvrir les différents métiers qui font la richesse de notre faïence.
Visite de la Manufacture 1h + visite du musée 30 min.
Réservation obligatoire 18 .
78 place de la Victoire Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 21 06 museegien@gien.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exceptional visit to the Faïencerie de Gien factory
L’événement Visite de l’usine de la Faïencerie de Gien et du musée Gien a été mis à jour le 2025-12-16 par OT GIEN