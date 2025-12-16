Visite de l’usine de la Faïencerie de Gien et du musée

78 place de la Victoire Gien Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-08-19

Visite exceptionnelle de l’usine de la Faïencerie de Gien

La Manufacture de Gien ouvre ses portes au grand public afin de découvrir les différents métiers qui font la richesse de notre faïence.

Visite de la Manufacture 1h + visite du musée 30 min.

Réservation obligatoire 18 .

78 place de la Victoire Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 21 06 museegien@gien.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exceptional visit to the Faïencerie de Gien factory

L’événement Visite de l’usine de la Faïencerie de Gien et du musée Gien a été mis à jour le 2025-12-16 par OT GIEN