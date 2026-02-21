Gien

Scooter Sous-Marin

20 Quai de Nice Gien Loiret

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

4.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Scooter Sous-Marin

Parcours ludique pour toute personne sachant nager (enfant ou adulte) 4.5 .

20 Quai de Nice Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 69 54

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English :

Underwater Scooter

L’événement Scooter Sous-Marin Gien a été mis à jour le 2026-05-16 par OT GIEN