Scooter Sous-Marin Gien
Scooter Sous-Marin Gien dimanche 14 juin 2026.
Gien
Scooter Sous-Marin
20 Quai de Nice Gien Loiret
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
4.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 12:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Scooter Sous-Marin
Parcours ludique pour toute personne sachant nager (enfant ou adulte) 4.5 .
20 Quai de Nice Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 69 54
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English :
Underwater Scooter
L’événement Scooter Sous-Marin Gien a été mis à jour le 2026-05-16 par OT GIEN
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