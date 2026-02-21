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Scooter Sous-Marin Gien

Scooter Sous-Marin Gien

Scooter Sous-Marin Gien dimanche 14 juin 2026.

Adresse : 20 Quai de Nice

Ville : 45500 Gien

Département : Loiret

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 4.5 4.5 4.5 Tarif de base plein tarif

Gien

Scooter Sous-Marin

20 Quai de Nice Gien Loiret

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
4.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Scooter Sous-Marin
Parcours ludique pour toute personne sachant nager (enfant ou adulte) 4.5  .

20 Quai de Nice Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 69 54 

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English :

Underwater Scooter

L’événement Scooter Sous-Marin Gien a été mis à jour le 2026-05-16 par OT GIEN

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