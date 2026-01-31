Atelier Rencontre avec Luka Faulisi Gien

Atelier Rencontre avec Luka Faulisi

Atelier-rencontre avec le violoniste Luka Faulisi, samedi 28 mars 2026 à 16h à l’auditorium de l’Espace culturel de Gien.

Le samedi 28 mars 2026 à 16h, l’auditorium de l’Espace culturel de Gien accueille un atelier-rencontre avec le violoniste Luka Faulisi.

Actuellement en préparation du diplôme d’études supérieures de la Royal Academy of Music sous la direction du professeur Robin Wilson, il bénéficie de la prestigieuse Bicentenary Scholarship, attribuée aux étudiants les plus talentueux.

Son parcours s’est enrichi au fil des années grâce à des rencontres avec de grands artistes internationaux. Révélé au public par son album Aria, premier opus d’une collaboration exclusive avec Sony Classical, Luka Faulisi a également publié au printemps 2024 un enregistrement consacré aux Quatre Saisons de Vivaldi avec l’Orkiestra Historyczna et Martyna Pastuszka. .

Workshop-meeting with violinist Luka Faulisi, Saturday March 28, 2026 at 4pm in the auditorium of the Espace Culturel de Gien.

