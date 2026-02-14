Choeur de l’Armée Française

5 Place du Château Gien Loiret

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Concert du Chœur de l’Armée française le dimanche 14 juin

Venez assister au concert exceptionnel du Chœur de l’Armée française le dimanche 14 juin 2026 à 15h30 à l’église Sainte-Jeanne-d’Arc de Gien.

D’une durée d’environ une heure, ce concert de musique vocale vous fera découvrir un répertoire riche et émouvant, interprété par un ensemble reconnu pour son excellence artistique et sa qualité d’interprétation.

Le placement est libre.

La réservation est conseillée. Elle peut se faire en ligne, auprès de l’Espace culturel ou à l’Office de tourisme. 11 .

5 Place du Château Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 19 45 actionculturelle@cc-giennoises.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ch?ur de l’Armée française concert on Sunday, June 14

L’événement Choeur de l’Armée Française Gien a été mis à jour le 2026-02-14 par OT GIEN