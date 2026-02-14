Choeur de l’Armée Française Gien
Choeur de l’Armée Française Gien dimanche 14 juin 2026.
Choeur de l’Armée Française
5 Place du Château Gien Loiret
Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif Groupe
Début : 2026-06-14 15:30:00
Concert du Chœur de l’Armée française le dimanche 14 juin
Venez assister au concert exceptionnel du Chœur de l’Armée française le dimanche 14 juin 2026 à 15h30 à l’église Sainte-Jeanne-d’Arc de Gien.
D’une durée d’environ une heure, ce concert de musique vocale vous fera découvrir un répertoire riche et émouvant, interprété par un ensemble reconnu pour son excellence artistique et sa qualité d’interprétation.
Le placement est libre.
La réservation est conseillée. Elle peut se faire en ligne, auprès de l’Espace culturel ou à l’Office de tourisme. 11 .
5 Place du Château Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 19 45 actionculturelle@cc-giennoises.fr
English :
Ch?ur de l’Armée française concert on Sunday, June 14
L’événement Choeur de l’Armée Française Gien a été mis à jour le 2026-02-14 par OT GIEN