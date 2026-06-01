Gien

Spectacle Auditoium

8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

Spectacle Auditoium

L’association Aerial Pole Fitness de Gien vous invite à un spectacle mélangeant Pole Dance, Hamac et Cerceau Aériens.

Participation au chapeau .

8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 66 88 81 79

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English :

Show Auditoium

L’événement Spectacle Auditoium Gien a été mis à jour le 2026-05-29 par OT GIEN