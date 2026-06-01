Spectacle Auditoium Gien
Spectacle Auditoium Gien vendredi 12 juin 2026.
Gien
Spectacle Auditoium
8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-12
Spectacle Auditoium
L’association Aerial Pole Fitness de Gien vous invite à un spectacle mélangeant Pole Dance, Hamac et Cerceau Aériens.
Participation au chapeau .
8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 66 88 81 79
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English :
Show Auditoium
L’événement Spectacle Auditoium Gien a été mis à jour le 2026-05-29 par OT GIEN
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