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Spectacle Auditoium Gien

Spectacle Auditoium Gien

Spectacle Auditoium Gien vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 8 Rue Georges Clemenceau

Ville : 45500 Gien

Département : Loiret

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Gien

Spectacle Auditoium

8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-12

Spectacle Auditoium
L’association Aerial Pole Fitness de Gien vous invite à un spectacle mélangeant Pole Dance, Hamac et Cerceau Aériens.

Participation au chapeau   .

8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 66 88 81 79 

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English :

Show Auditoium

L’événement Spectacle Auditoium Gien a été mis à jour le 2026-05-29 par OT GIEN

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