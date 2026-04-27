Festival des Coteaux du Giennois 2026 Gien
Festival des Coteaux du Giennois 2026 Gien samedi 6 juin 2026.
Gien
Festival des Coteaux du Giennois 2026
Place Jean Jaurès Gien Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 22:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le Festival des Coteaux du Giennois 2026, organisé à Gien par l’Office de Tourisme, le Lion’s Club et le Rotary Gien-Sully, célèbre l’appellation locale dans une ambiance festive et conviviale.
Le Festival des Coteaux du Giennois 2026, organisé par l’Office de Tourisme, le Lion’s Club et le Rotary Gien-Sully, met à l’honneur cette jeune appellation au cœur de Gien, dans une ambiance conviviale et solidaire au profit du handisport.
Nouveauté une extension sur l’esplanade du Berry avec balades à vélo, canoë, jeux et animations familiales. Vignerons, mariniers Les Fis d’Galarne et producteurs partageront leur savoir-faire et proposeront des dégustations.
Concerts, expositions et animations rythmeront la journée pour tous. Un rendez-vous festif, gourmand et engagé, où découverte et partage sont à l’honneur. Une partie des bénéfices sera reversée à des projets soutenant les sportifs en situation de handicap. dans une ambiance chaleureuse, festive et accessible à tous les publics .
Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 25 28 info@gien-tourisme.fr
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English :
The Festival des Coteaux du Giennois 2026, organized in Gien by the Tourist Office, the Lion?s Club and Rotary Gien-Sully, celebrates the local appellation in a festive and convivial atmosphere.
L’événement Festival des Coteaux du Giennois 2026 Gien a été mis à jour le 2026-04-27 par OT GIEN
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