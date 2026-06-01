Exposition Nom d’un chien, quelle expo ! Gien
Exposition Nom d’un chien, quelle expo ! Gien samedi 20 juin 2026.
Gien
Exposition Nom d’un chien, quelle expo !
1 Place du Château Gien Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-06-20
Nom d’un chien, quelle expo ! Plongez dans l’univers fascinant du chien à travers œuvres d’art, objets insolites et culture populaire. Une expo captivante pour découvrir le meilleur ami de l’homme… comme vous ne l’avez jamais vu !
Nom d’un chien, quelle expo ! retrace l’incroyable aventure du chien à travers ses nombreuses représentations. Peintures, sculptures, affiches et objets montrent sa place dans l’art, la culture populaire et l’histoire des hommes. Chasseur, berger, gardien ou compagnon, le chien a marqué notre quotidien, jusqu’à inspirer de nombreuses expressions françaises. L’exposition explore aussi l’histoire des standards canins et l’évolution des races depuis le XIX? siècle.
Exposition ouverte du 20 juin au 30 septembre 2026
Mai et septembre 10h à 12h30 puis de 13h30 à 18h
Juillet et août de 10h à 18h
Le musée est fermé les mardis 7 .
1 Place du Château Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 69 69 chateau.musee-gien@loiret.fr
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English :
What an exhibition! Dive into the fascinating world of the dog through works of art, unusual objects and popular culture. A captivating exhibition to discover man?s best friend? like you?ve never seen him before!
L’événement Exposition Nom d’un chien, quelle expo ! Gien a été mis à jour le 2026-06-01 par ADRT45
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