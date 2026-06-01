Gien

Exposition Nom d’un chien, quelle expo !

1 Place du Château Gien Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-06-20

Nom d’un chien, quelle expo ! Plongez dans l’univers fascinant du chien à travers œuvres d’art, objets insolites et culture populaire. Une expo captivante pour découvrir le meilleur ami de l’homme… comme vous ne l’avez jamais vu !

Nom d’un chien, quelle expo ! retrace l’incroyable aventure du chien à travers ses nombreuses représentations. Peintures, sculptures, affiches et objets montrent sa place dans l’art, la culture populaire et l’histoire des hommes. Chasseur, berger, gardien ou compagnon, le chien a marqué notre quotidien, jusqu’à inspirer de nombreuses expressions françaises. L’exposition explore aussi l’histoire des standards canins et l’évolution des races depuis le XIX? siècle.

Exposition ouverte du 20 juin au 30 septembre 2026

Mai et septembre 10h à 12h30 puis de 13h30 à 18h

Juillet et août de 10h à 18h

Le musée est fermé les mardis 7 .

1 Place du Château Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 69 69 chateau.musee-gien@loiret.fr

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English :

What an exhibition! Dive into the fascinating world of the dog through works of art, unusual objects and popular culture. A captivating exhibition to discover man?s best friend? like you?ve never seen him before!

L’événement Exposition Nom d’un chien, quelle expo ! Gien a été mis à jour le 2026-06-01 par ADRT45