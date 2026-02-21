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Vide-Grenier Gien

Vide-Grenier Gien

Vide-Grenier Gien dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Avenue Lloyd Georges

Ville : 45500 Gien

Département : Loiret

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Gien

Vide-Grenier

Avenue Lloyd Georges Gien Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Vide-Grenier
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Gien vous convie à la 5ème édition de leur vide-grenier.

Buvette et restauration sur place.
Installation de 6h à 8h.   .

Avenue Lloyd Georges Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 20 23 35 99  amicale_gie@sdis45.fr

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English :

L’événement Vide-Grenier Gien a été mis à jour le 2026-05-17 par OT GIEN

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