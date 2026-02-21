Vide-Grenier Gien
Vide-Grenier Gien dimanche 14 juin 2026.
Gien
Vide-Grenier
Avenue Lloyd Georges Gien Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Vide-Grenier
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Gien vous convie à la 5ème édition de leur vide-grenier.
Buvette et restauration sur place.
Installation de 6h à 8h. .
Avenue Lloyd Georges Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 20 23 35 99 amicale_gie@sdis45.fr
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English :
L’événement Vide-Grenier Gien a été mis à jour le 2026-05-17 par OT GIEN
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