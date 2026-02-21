Gien

Vide-Grenier

Avenue Lloyd Georges Gien Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Vide-Grenier

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Gien vous convie à la 5ème édition de leur vide-grenier.

Buvette et restauration sur place.

Installation de 6h à 8h. .

Avenue Lloyd Georges Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 20 23 35 99 amicale_gie@sdis45.fr

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English :

L’événement Vide-Grenier Gien a été mis à jour le 2026-05-17 par OT GIEN