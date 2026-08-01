Tournoi beach volley Gien
samedi 29 août 2026 · Gien
Informations pratiques
Gien
Tournoi beach volley
Quai de Sully Gien Loiret
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 16:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Tournoi beach volley Gien Esplanade Maurice Le Noury
Participez à un tournoi de basket 3×3 en semi-nocturne, limité à 48 places. Une formule principale et consolante sera proposée, avec une récompense pour la meilleure équipe 100 % féminine. Restauration sur place possible.
Inscription dès 16h30 le jour J.
Pré-inscriptions vivement conseillées. 10 .
Quai de Sully Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire mathieupotau@gmail.com
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English :
Beach Volleyball Tournament Gien Maurice Le Noury Esplanade
L’événement Tournoi beach volley Gien a été mis à jour le 2026-07-30 par OT GIEN
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