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AGENDA · Gien

Tournoi beach volley Gien

samedi 29 août 2026 · Gien

Tournoi beach volley Gien

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Quai de Sully
Ville
45500 Gien
Département
Loiret
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Gien

Tournoi beach volley

Quai de Sully Gien Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 16:30:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Tournoi beach volley Gien Esplanade Maurice Le Noury
Participez à un tournoi de basket 3×3 en semi-nocturne, limité à 48 places. Une formule principale et consolante sera proposée, avec une récompense pour la meilleure équipe 100 % féminine. Restauration sur place possible.

Inscription dès 16h30 le jour J.
Pré-inscriptions vivement conseillées. 10  .

Quai de Sully Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire   mathieupotau@gmail.com

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English :

Beach Volleyball Tournament Gien Maurice Le Noury Esplanade

L’événement Tournoi beach volley Gien a été mis à jour le 2026-07-30 par OT GIEN

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