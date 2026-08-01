Informations pratiques

Gien

Tournoi beach volley

Quai de Sully Gien Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 16:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Tournoi beach volley Gien Esplanade Maurice Le Noury

Participez à un tournoi de basket 3×3 en semi-nocturne, limité à 48 places. Une formule principale et consolante sera proposée, avec une récompense pour la meilleure équipe 100 % féminine. Restauration sur place possible.

Inscription dès 16h30 le jour J.

Pré-inscriptions vivement conseillées. 10 .

Quai de Sully Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire mathieupotau@gmail.com

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English :

Beach Volleyball Tournament Gien Maurice Le Noury Esplanade

L’événement Tournoi beach volley Gien a été mis à jour le 2026-07-30 par OT GIEN