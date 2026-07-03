Conférence et Dédicace avec Isabelle Krief Gien
vendredi 7 août 2026 · Gien
Informations pratiques
Gien
Conférence et Dédicace avec Isabelle Krief
Place Jean Jaurès Gien Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Conférence et Dédicace avec Isabelle Krief
Le temps d’une matinée, plongez dans la vie d’Isabelle Krief lors d’une conférence et séance de dédicace autour de son livre Le fil de soi .
Rendez vous dans la salle 401 du Centre Anne de Beaujeu
Partez à la découverte de ces pages qui livrent les confidences d’une vie ayant su, au fil des épreuves, retisser seule son lien au sacré. Un témoignage vibrant sur la force de la reconstruction et la beauté de la reconnexion à soi. .
Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 25 28 info@gien-tourisme.fr
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English :
Talk and Book Signing with Isabelle Krief
L’événement Conférence et Dédicace avec Isabelle Krief Gien a été mis à jour le 2026-07-03 par OT GIEN
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