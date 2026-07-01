Informations pratiques

Gien

Festival Jeux d’Eau 2026

5 Place du Château Gien Loiret

Tarif : 48 – 48 – EUR

48

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Le classique de l’été, Festival Jeux d’Eau 2026

La 13ᵉ édition de ce rendez-vous de l’été aura lieu à l’église, pour vous garantir fraîcheur et espace !

3 représentations sur trois dates différentes vous offrant chaque jour une nouvelle découverte.

Réservez dès maintenant chez nous ou auprès de la Maison de la Presse ou sur le site internet des Rencontres Musicales de Gien. 48 .

5 Place du Château Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

The Summer Classic, 2026 Water Games Festival

L’événement Festival Jeux d’Eau 2026 Gien a été mis à jour le 2026-07-03 par OT GIEN