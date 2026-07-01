Festival Jeux d’Eau 2026 Gien
vendredi 31 juillet 2026 · Gien
Informations pratiques
Gien
Festival Jeux d’Eau 2026
5 Place du Château Gien Loiret
Tarif : 48 – 48 – EUR
48
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
Le classique de l’été, Festival Jeux d’Eau 2026
La 13ᵉ édition de ce rendez-vous de l’été aura lieu à l’église, pour vous garantir fraîcheur et espace !
3 représentations sur trois dates différentes vous offrant chaque jour une nouvelle découverte.
Réservez dès maintenant chez nous ou auprès de la Maison de la Presse ou sur le site internet des Rencontres Musicales de Gien. 48 .
5 Place du Château Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
The Summer Classic, 2026 Water Games Festival
L’événement Festival Jeux d’Eau 2026 Gien a été mis à jour le 2026-07-03 par OT GIEN
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