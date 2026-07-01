UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gien

Festival Jeux d’Eau 2026 Gien

vendredi 31 juillet 2026 · Gien

Festival Jeux d’Eau 2026 Gien

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
5 Place du Château
Ville
45500 Gien
Département
Loiret
Tarif
48 48 48 Tarif de base plein tarif

Gien

Festival Jeux d’Eau 2026

5 Place du Château Gien Loiret

Tarif : 48 – 48 – EUR
48
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-31

Le classique de l’été, Festival Jeux d’Eau 2026
La 13ᵉ édition de ce rendez-vous de l’été aura lieu à l’église, pour vous garantir fraîcheur et espace !

3 représentations sur trois dates différentes vous offrant chaque jour une nouvelle découverte.

Réservez dès maintenant chez nous ou auprès de la Maison de la Presse ou sur le site internet des Rencontres Musicales de Gien. 48  .

5 Place du Château Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Summer Classic, 2026 Water Games Festival

L’événement Festival Jeux d’Eau 2026 Gien a été mis à jour le 2026-07-03 par OT GIEN

À voir aussi à Gien (Loiret)