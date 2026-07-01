Visite libre du Château-Musée de Gien, Château-musée de Gien, Gien

Informations pratiques

Visite libre du Château-Musée de Gien 19 et 20 septembre Château-musée de Gien Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le Château-Musée de Gien et son exposition temporaire « Nom d’un chien, quelle expo ! ».

À travers peintures, sculptures, affiches et objets du quotidien, explorez l’incroyable histoire du chien dans l’art et la société.

Compagnon fidèle, chasseur, gardien ou berger, il accompagne les hommes depuis des siècles.

Une exposition qui met aussi à l’honneur les races canines et leur évolution.

Profitez d’un tarif réduit : 5 € pour tous (gratuit pour les moins de 7 ans).

Château-musée de Gien 1 Place du Chateau, 45500 Gien, France Gien 45500 Gien Loiret Centre-Val de Loire 0238676969 https://www.chateaumuseegien.fr Bâti au XVe siècle par Anne de Beaujeu, fille de Louis XI, le château de Gien abandonne l’aspect défensif de l’époque médiévale au profit du confort de la Renaissance. Après plusieurs changements de propriétaires, il est acheté au XIXe siècle par le Département du Loiret pour y installer la sous-préfecture, le tribunal et la prison. Depuis 1952, le château sert d’écrin au Musée de la chasse, créé par Pierre-Louis Duchartre, inspecteur des musées de France, et Henri de Linares, 1er conservateur.

Le Château-Musée de Gien présente une collection d’œuvres d’art sur la thématique de la chasse. Ainsi, peintures, sculptures, tapisseries, taxidermies, armes et accessoires cynégétiques, transportent les visiteurs dans l’histoire ancienne et contemporaine de la fauconnerie, de la vénerie et de la chasse à tir. Parking à proximité.

Découvrez le Château-Musée de Gien et son exposition temporaire « Nom d’un chien, quelle expo ! ».

©Château-Musée de Gien