Conférence Le Giennois en fête, d’hier à aujourd’hui Gien
Conférence Le Giennois en fête, d’hier à aujourd’hui Gien vendredi 28 août 2026.
Gien
Conférence Le Giennois en fête, d’hier à aujourd’hui
Place Jean Jaurès Gien Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 14:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Conférence Le Giennois en fête, d’hier à aujourd’hui
Plongez dans l’histoire du Giennois de manière originale en découvrant la vie du territoire à travers les fêtes qui l’ont animé tout au long de son histoire. .
Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 25 38 info@gien-tourisme.fr
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English :
Conference Celebrating the People of Gien: From Yesterday to Today
L’événement Conférence Le Giennois en fête, d’hier à aujourd’hui Gien a été mis à jour le 2026-06-18 par OT GIEN
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