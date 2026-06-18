Conférence Le Giennois en fête, d’hier à aujourd’hui Gien vendredi 28 août 2026.

Gien

Conférence Le Giennois en fête, d’hier à aujourd’hui

Place Jean Jaurès Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 14:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Conférence Le Giennois en fête, d’hier à aujourd’hui

Plongez dans l’histoire du Giennois de manière originale en découvrant la vie du territoire à travers les fêtes qui l’ont animé tout au long de son histoire. .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 25 38 info@gien-tourisme.fr

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English :

Conference Celebrating the People of Gien: From Yesterday to Today

L’événement Conférence Le Giennois en fête, d’hier à aujourd’hui Gien a été mis à jour le 2026-06-18 par OT GIEN