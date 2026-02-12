Festival des arts de rue d’Uzerche Uzerche

Uzerche Corrèze

14e édition du festival des arts de rue d’Uzerche Plusieurs compagnies, en route pour le festival d’Aurillac, feront halte à Uzerche dans le centre ancien Spectacles, concerts, tattoo…
Gratuit.
Programme 2026 à venir.   .

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 53 56  prog.uzerche@gmail.com

