Festival des arts de rue d’Uzerche Uzerche

2026-08-15 2026-08-16
14e édition du festival des arts de rue d’Uzerche Plusieurs compagnies, en route pour le festival d’Aurillac, feront halte à Uzerche dans le centre ancien Spectacles, concerts, tattoo…
Gratuit.
Programme 2026 à venir. .
Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 53 56 prog.uzerche@gmail.com
English : Festival des arts de rue d’Uzerche
