Festival des arts de rue d’Uzerche

Uzerche Corrèze

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

2026-08-15 2026-08-16

14e édition du festival des arts de rue d’Uzerche Plusieurs compagnies, en route pour le festival d’Aurillac, feront halte à Uzerche dans le centre ancien Spectacles, concerts, tattoo…

Gratuit.

Programme 2026 à venir. .

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 53 56 prog.uzerche@gmail.com

English : Festival des arts de rue d’Uzerche

L’événement Festival des arts de rue d’Uzerche Uzerche a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze