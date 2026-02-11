Festival des Bandafolie’s Bandafoulées, concerts, bodega Bessines-sur-Gartempe
Festival des Bandafolie’s Bandafoulées, concerts, bodega Bessines-sur-Gartempe dimanche 12 juillet 2026.
Festival des Bandafolie’s Bandafoulées, concerts, bodega
1 Allée du Collège Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Bandafoulées (corrida pédestre 8 km) en collaboration avec B.S.G. Athlétisme. Le Comité organisateur se réserve le droit de modifier jusqu’au dernier moment cette programmation. .
1 Allée du Collège Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 98 35 07 contact@bandafolies.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival des Bandafolie’s Bandafoulées, concerts, bodega
L’événement Festival des Bandafolie’s Bandafoulées, concerts, bodega Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Monts du Limousin