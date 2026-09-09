Informations pratiques

Saintes

Festival des Bourdonnantes

Jardin Public, Théâtre Geoffroy Martel, Gallia, Silo, Médiathèque Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Les Bourdonnantes, festival féministe, local et éco-responsable est de retour. Au programme théâtre, musique, danse, rencontres, expos, balade, sieste et autres surprises.

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Jardin Public, Théâtre Geoffroy Martel, Gallia, Silo, Médiathèque Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 70 46 08 lesbourdonnantes@gmail.com

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English :

Les Bourdonnantes, a feminist, local, and eco-friendly festival, is back. On the program: theater, music, dance, meetups, exhibitions, walks, naps, and other surprises.

L’événement Festival des Bourdonnantes Saintes a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge