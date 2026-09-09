Festival des Bourdonnantes Saintes
vendredi 18 septembre 2026 · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Festival des Bourdonnantes
Jardin Public, Théâtre Geoffroy Martel, Gallia, Silo, Médiathèque Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Les Bourdonnantes, festival féministe, local et éco-responsable est de retour. Au programme théâtre, musique, danse, rencontres, expos, balade, sieste et autres surprises.
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Jardin Public, Théâtre Geoffroy Martel, Gallia, Silo, Médiathèque Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 70 46 08 lesbourdonnantes@gmail.com
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English :
Les Bourdonnantes, a feminist, local, and eco-friendly festival, is back. On the program: theater, music, dance, meetups, exhibitions, walks, naps, and other surprises.
L’événement Festival des Bourdonnantes Saintes a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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