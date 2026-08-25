Festival des Cafés Littéraires 2026 Parvis du Théâtre Emile Loubet Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Festival des Cafés Littéraires 2026

Parvis du Théâtre Emile Loubet 1, place du théâtre Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-01

Le Festival des Cafés Littéraires revient pour sa 31e édition ! Quatre jours de rencontres, d’échanges et de découvertes autour de la littérature contemporaine, au cœur du territoire Drôme-Ardèche, en compagnie de trente auteurs et d’autrices invité.e.s.

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Parvis du Théâtre Emile Loubet 1, place du théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 16 20 cafeslitteraires@wanadoo.fr

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English :

The Literary Cafés Festival is back for its 31st edition! Four days of meetings, discussions, and discoveries centered on contemporary literature, in the heart of the Drôme-Ardèche region, featuring thirty guest authors.

L’événement Festival des Cafés Littéraires 2026 Montélimar a été mis à jour le 2026-08-25 par Montélimar Tourisme Agglomération