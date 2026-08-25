Festival des Cafés Littéraires 2026 Parvis du Théâtre Emile Loubet Montélimar
jeudi 1 octobre 2026 · Parvis du Théâtre Emile Loubet · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Festival des Cafés Littéraires 2026
Parvis du Théâtre Emile Loubet 1, place du théâtre Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-01
Le Festival des Cafés Littéraires revient pour sa 31e édition ! Quatre jours de rencontres, d’échanges et de découvertes autour de la littérature contemporaine, au cœur du territoire Drôme-Ardèche, en compagnie de trente auteurs et d’autrices invité.e.s.
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Parvis du Théâtre Emile Loubet 1, place du théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 16 20 cafeslitteraires@wanadoo.fr
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English :
The Literary Cafés Festival is back for its 31st edition! Four days of meetings, discussions, and discoveries centered on contemporary literature, in the heart of the Drôme-Ardèche region, featuring thirty guest authors.
L’événement Festival des Cafés Littéraires 2026 Montélimar a été mis à jour le 2026-08-25 par Montélimar Tourisme Agglomération
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