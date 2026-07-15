FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES Prades
samedi 18 juillet 2026 · Prades
Informations pratiques
Prades
FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES
174 avenue du général de Gaulle Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : 55 – 55 – 75
Tarif Pass / Forfait
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
14h Butch Cassidy et le Kid de George Roy Hill / 17h Pieta Nouvelle donne de Joachim Trier / 21h soirée d’ouverture Jean qui sème de Natacha Régnier / La vie rêvée des anges Eric Zonca
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174 avenue du général de Gaulle Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 20 47 infos@cine-rencontres.org
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English :
2:00 p.m. *Butch Cassidy and the Kid* by George Roy Hill / 5:00 p.m. *Pieta* *A New Beginning* by Joachim Trier / 9:00 p.m. Opening Night: *Jean Who Sows* by Natacha R%E9gnier / The Dream Life of Angels by Eric Zonca
L’événement FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES Prades a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI CONFLENT CANIGO
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