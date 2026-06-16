Prades

FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES

174 avenue du général de Gaulle Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : 55 – 55 – 75

Tarif Pass Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-18

Les objectifs du festival sont de permettre une meilleure diffusion des films d’auteur, avec l’accompagnement des œuvres par les cinéastes, en présence d’acteurs, de producteurs, de critiques… et de permettre les rencontres avec le public.

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174 avenue du général de Gaulle Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 20 47 infos@cine-rencontres.org

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English :

The objectives of the festival are to improve the distribution of arthouse films, with the filmmakers accompanying the works in the presence of actors, producers, critics… and to encourage encounters with the public.

L’événement FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES Prades a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI CONFLENT CANIGO