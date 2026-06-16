FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES Prades
FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES Prades samedi 18 juillet 2026.
Prades
FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES
174 avenue du général de Gaulle Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : 55 – 55 – 75
Tarif Pass Forfait
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-18
Les objectifs du festival sont de permettre une meilleure diffusion des films d’auteur, avec l’accompagnement des œuvres par les cinéastes, en présence d’acteurs, de producteurs, de critiques… et de permettre les rencontres avec le public.
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174 avenue du général de Gaulle Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 20 47 infos@cine-rencontres.org
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English :
The objectives of the festival are to improve the distribution of arthouse films, with the filmmakers accompanying the works in the presence of actors, producers, critics… and to encourage encounters with the public.
L’événement FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES Prades a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI CONFLENT CANIGO
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