Informations pratiques

Prades

FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES

174 avenue du général de Gaulle Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : 55 – 55 – 75

Tarif Pass / Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

9h15 Les oiseaux tonnerre / les cinq diables de Léa Mysius/ 14h Cadavre exquis de Léa Mysius / One in a Million de Paul Guilhaume /15h15 espace J.Cocteau Rencontre avec Léa Mysius et Paul Guilhaume animée/ 17h Julie en 12 chapitres de Joachim Trier/ 21h soirée de clôture Fjord de Cristian Mungiu Palme d’or Cannes 2026

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174 avenue du général de Gaulle Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 20 47 infos@cine-rencontres.org

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English :

9:15 a.m. *Les oiseaux tonnerre* / *Les cinq diables* by L%E9a Mysius / 2:00 p.m. *Cadavre Exquis* by L%E9a Mysius / *One in a Million* by Paul Guilhaume / 3:15 p.m. J. Cocteau Space: Moderated discussion with L%E9a Mysius and Paul Guilhaume / 5:00 p.m. *Julie in 12 Chapters* by Joachim Trier / 9:00 p.m. Closing Night: *Fjord* by Cristian Mungiu, Palme d’Or, Cannes 2026

L’événement FESTIVAL DES CINÉ RENCONTRES Prades a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI CONFLENT CANIGO