Informations pratiques

Lucé

Festival des Clavecins de Chartres Concert des élèves des conservatoires d’Eure-et-Loir

1 Place du 19-Mars-1962 Lucé Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-04-11 11:00:00

fin : 2027-04-11 12:30:00

Date(s) :

2027-04-11

Venez découvrir un concert de musique ancienne par les élèves des conservatoires de Chartres, Lucé, Dreux, Maintenon, Lèves, la Loupe.

Rendez-vous incontournable des amoureux de la musique ancienne, ces 3 concerts, en partenariat avec l’association des Clavecins de Chartres, programmés chaque année dans leur festival, sont aussi l’occasion pour les élèves et musiciens confirmés du département d’Eure-et-Loir, instrumentistes et chanteurs, de se retrouver le temps de 3 sessions de stage et de se perfectionner dans la stylistique baroque en abordant les chefs-d’œuvre du répertoire sur instruments anciens. .

1 Place du 19-Mars-1962 Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Come enjoy a concert of early music performed by students from the conservatories in Chartres, Lucé, Dreux, Maintenon, Lèves, and La Loupe.

L’événement Festival des Clavecins de Chartres Concert des élèves des conservatoires d’Eure-et-Loir Lucé a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES