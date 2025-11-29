Festival des Confréries en Ardenne Charleville-Mézières

Festival des Confréries en Ardenne

Place Ducale Charleville-Mézières Ardennes

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

2026-05-02

Lancé en 2004 par une poignée de bénévoles passionnés, ce festival unique en France se déroule sur la plus belle place des Ardennes. Chaque année, près d’une cinquantaine de confréries françaises et belges se retrouvent, avec une confrérie invitée d’honneur qui organise un chapitre exceptionnel devant le public, intronisant personnalités et membres d’autres confréries.Plus qu’un spectacle gourmand, le festival est un véritable voyage au cœur des terroirs, dans ce qu’ils ont de plus authentique et convivial.À lire Pourquoi vous ne devriez pas manquer le Festival des Confréries en Ardenne ?

Place Ducale Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

English :

Launched in 2004 by a handful of passionate volunteers, this festival, unique in France, takes place on the most beautiful square in the Ardennes. Each year, some fifty French and Belgian brotherhoods come together, with one guest brotherhood organizing an exceptional chapter in front of the public, enthroning personalities and members of other brotherhoods.More than just a gourmet show, the festival is a true voyage to the heart of the terroirs, in all their authenticity and conviviality.To read: Why you shouldn’t miss the Festival des Confréries en Ardenne?

