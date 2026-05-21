Festival des Cordes de Loire 10° édition concert du 15 juillet Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance
Festival des Cordes de Loire 10° édition concert du 15 juillet Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance mercredi 15 juillet 2026.
Brissac Loire Aubance
Festival des Cordes de Loire 10° édition concert du 15 juillet
Place Edouard Meslier PRIEURÉ DE SAINT-RÉMY-LA-VARENNE Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Les Cordes de Loire donnent la 10° édition de leur festival du 11 au 19 juillet.
Les Cordes de Loire donnent la 10° édition de leur festival du 11 au 19 juillet.
Deuxième Nuit du Quatuor
Le concert du mercredi 15 juillet aura lieu au Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne (Brissac Loire-Aubance) et aura pour programme
Grieg Quatuor à cordes op. 27
Szymanowski Quatuor à cordes n° 1 op. 37
Direction artistique Irène Jolys
Quatuor Våren
Jean-Baptiste Iachemet et Elliott Pages violon
David Heusler alto
Adèle de Andrade violoncelle
Possibilité d’un pique-nique tiré du sac dans le jardin du prieuré à partir de 18 h.
Réservations
et https://www.cordesdeloire.com
cordesdeloire@gmail.com
06 22 16 13 72 .
Place Edouard Meslier PRIEURÉ DE SAINT-RÉMY-LA-VARENNE Brissac Loire Aubance 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 32 32 contact@prieure-saint-remy.fr
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English :
Les Cordes de Loire present the 10th edition of their festival from July 11 to 19.
L’événement Festival des Cordes de Loire 10° édition concert du 15 juillet Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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