Festival des Cordes de Loire 10° édition concert du 15 juillet Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance

Brissac Loire Aubance

Festival des Cordes de Loire 10° édition concert du 15 juillet

Place Edouard Meslier PRIEURÉ DE SAINT-RÉMY-LA-VARENNE Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Les Cordes de Loire donnent la 10° édition de leur festival du 11 au 19 juillet.

Les Cordes de Loire donnent la 10° édition de leur festival du 11 au 19 juillet.

Deuxième Nuit du Quatuor

Le concert du mercredi 15 juillet aura lieu au Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne (Brissac Loire-Aubance) et aura pour programme

Grieg Quatuor à cordes op. 27

Szymanowski Quatuor à cordes n° 1 op. 37

Direction artistique Irène Jolys

Quatuor Våren

Jean-Baptiste Iachemet et Elliott Pages violon

David Heusler alto

Adèle de Andrade violoncelle

Possibilité d’un pique-nique tiré du sac dans le jardin du prieuré à partir de 18 h.

Réservations



et https://www.cordesdeloire.com

cordesdeloire@gmail.com

06 22 16 13 72 .

Place Edouard Meslier PRIEURÉ DE SAINT-RÉMY-LA-VARENNE Brissac Loire Aubance 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 32 32 contact@prieure-saint-remy.fr

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English :

Les Cordes de Loire present the 10th edition of their festival from July 11 to 19.

L’événement Festival des Cordes de Loire 10° édition concert du 15 juillet Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages