Festival des Forêts I Les Saisons Joseph de Boismortier avec les musiciens de l’Opéra Royal de Versailles Pierrefonds
Festival des Forêts I Les Saisons Joseph de Boismortier avec les musiciens de l’Opéra Royal de Versailles Pierrefonds mercredi 8 juillet 2026.
Pierrefonds
Festival des Forêts I Les Saisons Joseph de Boismortier avec les musiciens de l’Opéra Royal de Versailles
Rue Viollet le Duc Pierrefonds Oise
Tarif : 0 – 0 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-07-08 21:30:00
Date(s) :
2026-07-08
19h00 | Apéritif, dégustation de vins fins*
20h30 | Concert
Ode à la nature, les cantates des Quatre Saisons de Joseph de Boismortier, parues en 1724, résonnent de la splendeur des fêtes de cour de Louis XV. Pour ce concert dans la majestueuse salle des Gardes du château de Pierrefonds, Chloé de Guillebon s’entoure des musiciens de l’Orchestre de l’Opéra Royal du Château de Versailles.
Chloé de Guillebon, clavecin et direction
Musiciens de l’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles
Joseph Bodin de BOISMORTIER, Les Quatre saisons
Cycle de quatre cantates à voix seule et avec symphonie
Les Productions de l’Opéra Royal
En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux
* A réserver avant le 3 juillet
19h00 | Apéritif, dégustation de vins fins*
20h30 | Concert
Ode à la nature, les cantates des Quatre Saisons de Joseph de Boismortier, parues en 1724, résonnent de la splendeur des fêtes de cour de Louis XV. Pour ce concert dans la majestueuse salle des Gardes du château de Pierrefonds, Chloé de Guillebon s’entoure des musiciens de l’Orchestre de l’Opéra Royal du Château de Versailles.
Chloé de Guillebon, clavecin et direction
Musiciens de l’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles
Joseph Bodin de BOISMORTIER, Les Quatre saisons
Cycle de quatre cantates à voix seule et avec symphonie
Les Productions de l’Opéra Royal
En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux
* A réserver avant le 3 juillet .
Rue Viollet le Duc Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99
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English :
7:00 p.m. | Aperitif, fine wine tasting* (in French)
8:30 pm | Concert
An ode to nature, Joseph de Boismortier’s cantatas from the Four Seasons, published in 1724, resonate with the splendor of Louis XV’s court festivities. For this concert in the majestic Salle des Gardes of the Château de Pierrefonds, Chloé de Guillebon is joined by musicians from the Orchestre de l?Opéra Royal du Château de Versailles.
Chloé de Guillebon, harpsichord and conductor
Musicians of the Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles
Joseph Bodin de BOISMORTIER, The Four Seasons
Cycle of four cantatas for solo voice and with symphony
Royal Opera Productions
In partnership with the Centre des Monuments Nationaux
* Book before July 3
L’événement Festival des Forêts I Les Saisons Joseph de Boismortier avec les musiciens de l’Opéra Royal de Versailles Pierrefonds a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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