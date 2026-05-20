Festival des Forêts I Les Saisons Joseph de Boismortier avec les musiciens de l’Opéra Royal de Versailles Pierrefonds

Pierrefonds

Festival des Forêts I Les Saisons Joseph de Boismortier avec les musiciens de l’Opéra Royal de Versailles

Rue Viollet le Duc Pierrefonds Oise

Tarif : 0 – 0 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:30:00

fin : 2026-07-08 21:30:00

Date(s) :

2026-07-08

19h00 | Apéritif, dégustation de vins fins*

20h30 | Concert

Ode à la nature, les cantates des Quatre Saisons de Joseph de Boismortier, parues en 1724, résonnent de la splendeur des fêtes de cour de Louis XV. Pour ce concert dans la majestueuse salle des Gardes du château de Pierrefonds, Chloé de Guillebon s’entoure des musiciens de l’Orchestre de l’Opéra Royal du Château de Versailles.

Chloé de Guillebon, clavecin et direction

Musiciens de l’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles

Joseph Bodin de BOISMORTIER, Les Quatre saisons

Cycle de quatre cantates à voix seule et avec symphonie

Les Productions de l’Opéra Royal

En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux

* A réserver avant le 3 juillet

19h00 | Apéritif, dégustation de vins fins*

20h30 | Concert

Ode à la nature, les cantates des Quatre Saisons de Joseph de Boismortier, parues en 1724, résonnent de la splendeur des fêtes de cour de Louis XV. Pour ce concert dans la majestueuse salle des Gardes du château de Pierrefonds, Chloé de Guillebon s’entoure des musiciens de l’Orchestre de l’Opéra Royal du Château de Versailles.

Chloé de Guillebon, clavecin et direction

Musiciens de l’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles

Joseph Bodin de BOISMORTIER, Les Quatre saisons

Cycle de quatre cantates à voix seule et avec symphonie

Les Productions de l’Opéra Royal

En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux

* A réserver avant le 3 juillet .

Rue Viollet le Duc Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

7:00 p.m. | Aperitif, fine wine tasting* (in French)

8:30 pm | Concert

An ode to nature, Joseph de Boismortier’s cantatas from the Four Seasons, published in 1724, resonate with the splendor of Louis XV’s court festivities. For this concert in the majestic Salle des Gardes of the Château de Pierrefonds, Chloé de Guillebon is joined by musicians from the Orchestre de l?Opéra Royal du Château de Versailles.

Chloé de Guillebon, harpsichord and conductor

Musicians of the Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles

Joseph Bodin de BOISMORTIER, The Four Seasons

Cycle of four cantatas for solo voice and with symphony

Royal Opera Productions

In partnership with the Centre des Monuments Nationaux

* Book before July 3

L’événement Festival des Forêts I Les Saisons Joseph de Boismortier avec les musiciens de l’Opéra Royal de Versailles Pierrefonds a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme