Festival des Jeux Rue du Casino Vichy

Vichy

Festival des Jeux

Rue du Casino Palais des Congrès Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 01:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Envie d’un week-end en famille pas comme les autres ?Rendez-vous au Palais des Congrès pour y découvrir les dernières nouveautés de jeux de société, tester les jeux géants en plein air, participer à des tournois ou plonger dans nos box immersives.

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Rue du Casino Palais des Congrès Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 97 18 90 festivaldesjeux@vichydestinations.fr

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English :

For a family weekend like no other, come to the Palais des Congrès to discover the latest board games, try out the giant outdoor games, take part in tournaments or immerse yourself in our immersive boxes.

L’événement Festival des Jeux Vichy a été mis à jour le 2026-05-02 par Vichy Destinations