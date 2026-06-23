Festival des Lumières Première édition Château des Ormes Les Ormes

Informations pratiques

Les Ormes

Festival des Lumières Première édition

Château des Ormes 26 Rue Pierre d’Argenson Les Ormes Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:30:00

fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Le Château des Ormes ouvre sa première édition du Festival des Lumières avec une programmation entre Jazz, classique et musique populaire.

Dans le parc et dans le château. Suivi d’un moment ensemble autour d’un verre de l’amitié en partage.

Des notes et des voix… et faire se rencontrer ceux qui ne se croisent jamais.

Surprises. Étonnements, plaisirs d’été et d’automne. .

Château des Ormes 26 Rue Pierre d’Argenson Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 20 80 07

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English : Festival des Lumières Première édition

L’événement Festival des Lumières Première édition Les Ormes a été mis à jour le 2026-06-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne