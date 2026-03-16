Festival des Médias Indés Parc Saint-Cyr Rennes Dimanche 12 avril, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Rendez-vous les 11 & 12 avril 2026 pour la 1ère édition du Festival des Médias Indés à La Paillette à Rennes. Un événement inédit pour défendre la liberté d’informer et soutenir la presse indépen…

Rendez-vous les **11 et 12 avril 2026** pour la **1ère édition du Festival des Médias Indés** à La Paillette à Rennes.

Un événement inédit pour défendre la liberté d’informer et soutenir la presse indépendante face à la concentration des médias.

Au programme : tables-rondes, émissions en direct, expositions, rencontres…

Le festival est en entrée libre et gratuit.

Toute la programmation sera en ligne courant mars 2026 sur [la-paillette.net.](https://la-paillette.net/saison-25-26/article/festival-des-medias-indes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-12T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T17:00:00.000+02:00

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fmi@la-paillette.net https://www.la-paillette.net/festival-fmi/

Parc Saint-Cyr 2 rue du Pré de Bris Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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