Festival des P’tits Parleurs Espace Socio culturel Marie Curie Fourchambault
Festival des P’tits Parleurs Espace Socio culturel Marie Curie Fourchambault mercredi 27 mai 2026.
Fourchambault
Festival des P’tits Parleurs
Espace Socio culturel Marie Curie Avenue Jean Jaurès Fourchambault Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 09:30:00
fin : 2026-05-30 12:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Les P’tits Parleurs le festival à hauteur d’enfant revient à Fourchambault !
Les tout-petits ont leur festival à Fourchambault Les P’tits Parleurs de retour pour une 4ème édition pleine de mouvement !
Bienvenue dans cette nouvelle édition placée cette année sous le signe de l’expression corporelle bouger, danser, mimer, ressentir, explorer son corps et ses émotions… autant d’invitations à s’exprimer autrement et à partager des moments complices en famille.
Un temps fort sera proposé le samedi 30 mai, de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h, à l’espace socioculturel Marie Curie de Fourchambault.
Au fil de la journée, laissez-vous porter par des spectacles, ateliers, lectures animées, parcours sensoriels, moments musicaux et autres animations spécialement imaginés pour les enfants de 0 à 6 ans.
Un évènement gratuit, à vivre en famille !
Aucune réservation ne sera demandée ; cependant, les jauges seront limitées pour certaines activités.
Retrouvez le programme complet sur calaméo.
Plus d’informations au 06 21 06 43 50. .
Espace Socio culturel Marie Curie Avenue Jean Jaurès Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 06 43 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival des P’tits Parleurs
L’événement Festival des P’tits Parleurs Fourchambault a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Cap Grand Nevers
À voir aussi à Fourchambault (Nièvre)
- Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault Quartier de la Fonderie Fourchambault 4 juin 2026
- Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault Parc le Mallier Fourchambault 18 juin 2026
- Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault Quai de Loire Fourchambault 2 juillet 2026
- Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault Rue du 4 Septembre Fourchambault 9 juillet 2026