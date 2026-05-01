Festival des P’tits Parleurs Espace Socio culturel Marie Curie Fourchambault

Fourchambault

Festival des P’tits Parleurs

Espace Socio culturel Marie Curie Avenue Jean Jaurès Fourchambault Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 09:30:00

fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Les P’tits Parleurs le festival à hauteur d’enfant revient à Fourchambault !

Les tout-petits ont leur festival à Fourchambault Les P’tits Parleurs de retour pour une 4ème édition pleine de mouvement !

Bienvenue dans cette nouvelle édition placée cette année sous le signe de l’expression corporelle bouger, danser, mimer, ressentir, explorer son corps et ses émotions… autant d’invitations à s’exprimer autrement et à partager des moments complices en famille.

Un temps fort sera proposé le samedi 30 mai, de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h, à l’espace socioculturel Marie Curie de Fourchambault.

Au fil de la journée, laissez-vous porter par des spectacles, ateliers, lectures animées, parcours sensoriels, moments musicaux et autres animations spécialement imaginés pour les enfants de 0 à 6 ans.

Un évènement gratuit, à vivre en famille !

Aucune réservation ne sera demandée ; cependant, les jauges seront limitées pour certaines activités.

Retrouvez le programme complet sur calaméo.

Plus d’informations au 06 21 06 43 50. .

Espace Socio culturel Marie Curie Avenue Jean Jaurès Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 06 43 50

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English : Festival des P’tits Parleurs

L’événement Festival des P’tits Parleurs Fourchambault a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Cap Grand Nevers