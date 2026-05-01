Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival des P’tits Parleurs Espace Socio culturel Marie Curie Fourchambault

Festival des P’tits Parleurs Espace Socio culturel Marie Curie Fourchambault mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Espace Socio culturel Marie Curie

Adresse : Avenue Jean Jaurès

Ville : 58600 Fourchambault

Département : Nièvre

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Fourchambault

Festival des P’tits Parleurs

Espace Socio culturel Marie Curie Avenue Jean Jaurès Fourchambault Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 09:30:00
fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :
2026-05-27

Les P’tits Parleurs le festival à hauteur d’enfant revient à Fourchambault !
Les tout-petits ont leur festival à Fourchambault Les P’tits Parleurs de retour pour une 4ème édition pleine de mouvement !
Bienvenue dans cette nouvelle édition placée cette année sous le signe de l’expression corporelle bouger, danser, mimer, ressentir, explorer son corps et ses émotions… autant d’invitations à s’exprimer autrement et à partager des moments complices en famille.
Un temps fort sera proposé le samedi 30 mai, de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h, à l’espace socioculturel Marie Curie de Fourchambault.
Au fil de la journée, laissez-vous porter par des spectacles, ateliers, lectures animées, parcours sensoriels, moments musicaux et autres animations spécialement imaginés pour les enfants de 0 à 6 ans.
Un évènement gratuit, à vivre en famille !
Aucune réservation ne sera demandée ; cependant, les jauges seront limitées pour certaines activités.
Retrouvez le programme complet sur calaméo.
Plus d’informations au 06 21 06 43 50.   .

Espace Socio culturel Marie Curie Avenue Jean Jaurès Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 06 43 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival des P’tits Parleurs

L’événement Festival des P’tits Parleurs Fourchambault a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Cap Grand Nevers

À voir aussi à Fourchambault (Nièvre)