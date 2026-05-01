Gorges du Tarn Causses

FESTIVAL DES RANDONNÉES LE CHEMIN DE LA LAINE DE QUÉZAC À FLORAC

Le Fayet Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Randonnée et yoga avec Olivia Charpentier au domaine des Boissets, marche, sophrologie, méditation et yoga pour une matinée sensorielle et revitalisante en pleine nature.

Dans le cadre du Festival des randonnées de la Fédération Départementale de Randonnée Pédestre de Lozère, partez pour une magnifique traversée sur le thème de la laine.

Au départ du hameau du Fayet à Quézac et jusqu’au Pont du Tarn à Florac, ce circuit unique vous invite à découvrir une bergerie et à plonger dans les savoir-faire traditionnels liés au travail de la laine en Lozère.

Distance 19,7 km

Dénivelé 860 m D+ (niveau grande randonnée)

Durée journée complète

Départ Le Fayet

Arrivée Pont du Tarn (Florac)

Prévoir un pique-nique .

Le Fayet Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hiking and yoga with Olivia Charpentier at the Domaine des Boissets: walking, sophrology, meditation and yoga for a sensory and revitalizing morning in the heart of nature.

L’événement FESTIVAL DES RANDONNÉES LE CHEMIN DE LA LAINE DE QUÉZAC À FLORAC Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-05-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes