Figeac

Festival des Rencontres Musicales, Master-Class à Figeac

place des écritures Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Conciliant des concerts de nature à satisfaire les mélomanes les plus exigeants et des soirées musicales conviviales dans des villages autour de Figeac, le Festival Autour des Cordes plus qu'un stage et un Festival de Musique dite classique, c'est un moment de convivialité autour d'artistes internationaux de grande qualité pour des mélomanes passionnés..

Conciliant des concerts de nature à satisfaire les mélomanes les plus exigeants et des soirées musicales conviviales dans des villages autour de Figeac, le Festival Autour des Cordes plus qu'un stage et un Festival de Musique dite classique, c'est un moment de convivialité autour d'artistes internationaux de grande qualité pour des mélomanes passionnés… Stages, Master de Violon, Alto et Violoncelle, Piano Musique de Chambre, et "Cordes, jeux d'enfants". Concerts dans des châteaux et églises du Pays de Figeac avec Orchestre et Chœur, Musique de Chambre, Récitals, etc…

.

place des écritures Figeac 46100 Lot Occitanie contact@festivaldefigeac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Combining concerts designed to satisfy even the most discerning music lovers with lively musical evenings in villages around Figeac, the Festival Autour des Cordes is more than just a workshop and a festival of so-called classical music—it’s a time of camaraderie centered around world-class international artists for passionate music lovers.

L’événement Festival des Rencontres Musicales, Master-Class à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Figeac