Festival des Séries d’Asie : projections gratuites et stands Festival Paris

Informations pratiques

Que faire à Paris en septembre 2026 ? Direction Beaugrenelle pour le Festival des Séries d’Asie (FSA), les 5 et 6 septembre 2026. Pendant deux jours, la capitale devient l’épicentre de la K-drama, de la C-drama, des animés et de toutes les pépites du petit écran asiatique, entre projections en avant-première, masterclasses, rencontres avec des professionnels et animations pour tous les publics.

Un festival 100% dédié aux séries asiatiques, une première à Paris

Fans de dramas coréens, chinois ou thaïlandais, ce festival est fait pour vous. Le FSA est le premier événement parisien entièrement consacré aux séries asiatiques et aux coproductions franco-asiatiques. L’ambition : faire découvrir au grand public la richesse d’un genre en plein essor, tout en créant un espace professionnel pour les créateurs, diffuseurs et producteurs du secteur.

Au programme de ce week-end immersif :

Des projections en avant-première , avec une sélection de séries issues de toute l’Asie

, avec une sélection de séries issues de toute l’Asie Des masterclasses animées par des professionnels de l’industrie audiovisuelle

animées par des professionnels de l’industrie audiovisuelle Des rencontres et échanges avec des invités du monde du cinéma et des séries

avec des invités du monde du cinéma et des séries Un espace exposants , food trucks et animations associatives en extérieur

, food trucks et animations associatives en extérieur Des concours et jeux autour de la culture asiatique et de l’écriture de séries

Où et quand ?

Dates : samedi 5 et dimanche 6 septembre 2026

samedi 5 et dimanche 6 septembre 2026 Lieux : la Dalle Beaugrenelle et l’ESRA Paris [37 quai de Grenelle], dans le 15ᵉ arrondissement

la Dalle Beaugrenelle et l’ESRA Paris [37 quai de Grenelle], dans le 15ᵉ arrondissement Horaires : de 9h à 19h, deux jours complets pour tout voir

de 9h à 19h, deux jours complets pour tout voir Public : ouvert à tous, fans de dramas, curieux et professionnels du secteur

Pourquoi y aller ?

Paris compte déjà ses festivals de cinéma et ses conventions dédiées à la pop culture japonaise, mais aucun événement ne mettait jusqu’ici les séries asiatiques dans son ensemble à l’honneur : coréennes, chinoises, thaïlandaises… Le FSA comble ce vide avec une programmation pensée à la fois pour le grand public passionné de dramas et pour les professionnels de l’audiovisuel en quête de nouveaux talents et de partenariats.

C’est aussi l’occasion de :

Découvrir des séries encore inédites en France

Échanger avec des créateurs et intervenants venus d’Asie, d’Europe et de France

Profiter d’un village extérieur avec restauration et associations asiatiques

Participer à un concours d’écriture de courts formats (48H Short Drama Writing Compétition)

Informations pratiques

Retrouvez le programme complet, les invités confirmés et les modalités de réservation sur le site officiel du festival : festival-series-asie.com

Le Festival des Séries d’Asie s’inscrit dans une démarche associative (loi 1901) qui va au-delà du simple événement culturel : il porte aussi une mission de valorisation de la culture asiatique et de lutte contre les stéréotypes.

En résumé : si vous cherchez une sortie originale à Paris début septembre 2026, entre culture, découvertes et divertissement, le Festival des Séries d’Asie s’impose comme LE rendez-vous à cocher dans votre agenda.

Partenaires officiels

ESRA — école de cinéma et d’audiovisuel (co-lieu du festival)

— école de cinéma et d’audiovisuel (co-lieu du festival) Front de Seine / PariSeine — privatisation de la Dalle Beaugrenelle (lieu du festival)

— privatisation de la Dalle Beaugrenelle (lieu du festival) Anyone — école d’acting

— école d’acting Kyool — plateforme de streaming coréenne (projections gratuites, partenaire content)

— plateforme de streaming coréenne (projections gratuites, partenaire content) Digital Village — espace de coworking (Paris 13)

— espace de coworking (Paris 13) Racines Coréennes — association des adoptés d’origine coréenne

— association des adoptés d’origine coréenne The A Festival — festival asiatique à Paris :Music • Drama Stars • Fan Benefits • Industry Talks • Culture • Exclusive Experiences

— festival asiatique à Paris :Music • Drama Stars • Fan Benefits • Industry Talks • Culture • Exclusive Experiences Agence Radar — agence de casting

Le Festival des Séries d’Asie, c’est deux jours de projections gratuites, de masterclasses sur l’industrie des short-dramas, l’IA, le marketing des séries, des animations thématiques et des stands sur la culture asiatique pour les curieux, les fans, les cinéphiles et les professionnels. Année 2026 : La Corée du Sud est mise à l’honneur pour les 140 ans de relations diplomatiques entre la France et la Corée du Sud

Du samedi 05 septembre 2026 au dimanche 06 septembre 2026 :

gratuit

Pour les projections gratuites, nous vous conseillons de réserver votre place.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-07T01:59:59+02:00

Date(s) :

Festival 37, quai de Grenelle 75015 Sur la Dalle BeaugrenelleParis

https://festival-series-asie.com contact@festival-series-asie.com



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