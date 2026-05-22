Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival des Solidarités et de la Jeunesse quai Louis Prunier La Rochelle

Festival des Solidarités et de la Jeunesse quai Louis Prunier La Rochelle jeudi 22 octobre 2026.

Lieu : quai Louis Prunier

Adresse : Espace Encan

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 22 octobre 2026

Fin : dimanche 25 octobre 2026

Tarif :

La Rochelle

Festival des Solidarités et de la Jeunesse

quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-22

Le Secours populaire organise le Festival des Solidarités et de la Jeunesse à La Rochelle.
  .

quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Secours populaire organizes the Festival des Solidarités et de la Jeunesse in La Rochelle.

L’événement Festival des Solidarités et de la Jeunesse La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-19 par Nous La Rochelle

À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)