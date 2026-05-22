Festival des Solidarités et de la Jeunesse quai Louis Prunier La Rochelle

La Rochelle

Festival des Solidarités et de la Jeunesse

quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-22

Le Secours populaire organise le Festival des Solidarités et de la Jeunesse à La Rochelle.

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quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

Secours populaire organizes the Festival des Solidarités et de la Jeunesse in La Rochelle.

L’événement Festival des Solidarités et de la Jeunesse La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-19 par Nous La Rochelle