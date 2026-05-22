Festival des Solidarités et de la Jeunesse quai Louis Prunier La Rochelle
Festival des Solidarités et de la Jeunesse quai Louis Prunier La Rochelle jeudi 22 octobre 2026.
La Rochelle
Festival des Solidarités et de la Jeunesse
quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-22
Le Secours populaire organise le Festival des Solidarités et de la Jeunesse à La Rochelle.
.
quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Secours populaire organizes the Festival des Solidarités et de la Jeunesse in La Rochelle.
L’événement Festival des Solidarités et de la Jeunesse La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-19 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- Animation Venez jouer et déguster Médiathèque de Laleu La Rochelle 22 mai 2026
- Concert Release Party Le Biscuit Live + After party place Bernard Moitessier La Rochelle 22 mai 2026
- Visite guidée Le musée de la Résidence des Indes avec son conservateur Nuit Européenne des Musées La Résidence des Indes La Rochelle 23 mai 2026
- BABY BERSERK ANGINE DE POITRINE LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle 23 mai 2026
- FARID CHAMEKH COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 23 mai 2026