Festival d’été au Moulin Blanchard Moulin Blanchard Perche en Nocé
samedi 25 juillet 2026 · Moulin Blanchard · Perche en Nocé
Informations pratiques
Perche en Nocé
Festival d’été au Moulin Blanchard
Moulin Blanchard 1 Chemin du Moulin Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-07-25
Expositions au Moulin Blanchard à découvrir les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h30.
Vernissage samedi 25 juillet à 17 heures.
ASHLEY ASHFORD-BROWN LES CORDES DU TEMPS / Exposition
Les trois parties de cette exposition sont emblématiques du travail d’Ashley Ashford-Brown. Cet artiste du territoire a grandi sur les terres de Stonehenge et son oeuvre s’inscrit dans les mythes et le paysage. Ses toiles ne représentent pas le monde, elles sont monde.
NADINE JESTIN AINSI SOIT-ELLE / Exposition
Ainsi soit-elle , réflexion photographique sur la foi en milieu rural dans le Perche, est le fruit de la résidence Territoires ruraux, territoires de culture en Normandie initiée par le ministère de la Culture et la DRAC Normandie, dont Nadine Jestin a été la lauréate 2025 pour le Moulin Blanchard.
ESTELLE LAGARDE
LES JOURS QUI REVIENNENT / PROJECTION
Le travail d’Estelle Lagarde a porté sur la transmission des histoires percheronnes entre aînés et enfants. La projection et les tirages sont le fruit de la résidence Capsule du Moulin Blanchard dont elle a été la lauréate en 2025. Ce dispositif a été initié par le ministère de la Culture et la DRAC Normandie et a donné lieu à la publication d’un livre éponyme aux éditions Lamaindonne.
HÉLÈNE ET L’AUBERGE / EXPOSITION
Nous avons souhaité, pour éclairer le travail d’Estelle Lagarde lors de sa résidence au Moulin Blanchard, présenter ces deux séries issues d’une période précédente, afin de permettre aux visiteurs de saisir combien l’oeuvre élaborée dans le Perche s’inscrit dans un ensemble cohérent. .
Moulin Blanchard 1 Chemin du Moulin Perche en Nocé 61340 Orne Normandie
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English : Festival d’été au Moulin Blanchard
L’événement Festival d’été au Moulin Blanchard Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-07-09 par OT CdC Coeur du Perche
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