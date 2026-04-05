Atelier famille Fabrication d’un refuge à insectes Maison du Parc Perche en Nocé

Informations pratiques

Perche en Nocé

Atelier famille Fabrication d’un refuge à insectes

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 17:30:00

Date(s) :

2026-07-15

A certains moments du jour ou de l’année, les insectes ont besoin d’un refuge. Au cours de cet après-midi bricolage, nous apprendrons comment réaliser des abris destinés aux insectes.

Chaque participant repartira avec l’abri qu’il aura construit et plein d’idées pour en construire d’autres à la maison.

Réservation avant le 14 juillet midi. .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier famille Fabrication d’un refuge à insectes

L’événement Atelier famille Fabrication d’un refuge à insectes Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-06-24 par PNRP