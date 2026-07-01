Nocé en fête Perche en Nocé
samedi 18 juillet 2026 · Perche en Nocé
Informations pratiques
Perche en Nocé
Nocé en fête
Nocé Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
Au programme
– Samedi 18 juillet à partir de 20 heures cochon grillé (21€, 11€ enfant de 12 ans) sur réservation au 02 33 73 40 07.
Feu d’artifice vers 23 heures. 2 bals un à l’intérieur avec un orchestre, l’autre à l’extérieur avec un DJ.
– Dimanche 19 juillet vide-greniers/brocante, exposition de tracteurs anciens, restauration sur place.
Fête foraine et présence de la fanfare les 2 jours. .
Nocé Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 73 40 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nocé en fête
L’événement Nocé en fête Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-07-04 par OT CdC Coeur du Perche
À voir aussi à Perche en Nocé (Orne)
- Histoire d’apprendre visite guidée costumée pour enfants du manoir de Courboyer Maison du Parc du Perche Perche en Nocé 8 juillet 2026
- Visite guidée du manoir de Courboyer Manoir de Courboyer Maison du Parc du Perche Perche en Nocé 9 juillet 2026
- Vide-dressing des copines à la Maison Nocé Maison Nocé Perche en Nocé 11 juillet 2026
- Samedi de l’Histoire, atelier famille la mode à la Renaissance. Manoir de Courboyer Perche en Nocé 11 juillet 2026
- Le Barbier de Séville (Rossini) Opéra conté Préaux du Perche Perche en Nocé 11 juillet 2026