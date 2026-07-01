Informations pratiques

Perche en Nocé

Nocé en fête

Nocé Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Au programme

– Samedi 18 juillet à partir de 20 heures cochon grillé (21€, 11€ enfant de 12 ans) sur réservation au 02 33 73 40 07.

Feu d’artifice vers 23 heures. 2 bals un à l’intérieur avec un orchestre, l’autre à l’extérieur avec un DJ.

– Dimanche 19 juillet vide-greniers/brocante, exposition de tracteurs anciens, restauration sur place.

Fête foraine et présence de la fanfare les 2 jours. .

Nocé Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 73 40 07

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English : Nocé en fête

L’événement Nocé en fête Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-07-04 par OT CdC Coeur du Perche