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AGENDA · Perche en Nocé

Nocé en fête Perche en Nocé

samedi 18 juillet 2026 · Perche en Nocé

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Adresse
Nocé
Ville
61340 Perche en Nocé
Département
Orne
Tarif

Perche en Nocé

Nocé en fête

Nocé Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-18

Au programme

– Samedi 18 juillet à partir de 20 heures cochon grillé (21€, 11€ enfant de 12 ans) sur réservation au 02 33 73 40 07.
Feu d’artifice vers 23 heures. 2 bals un à l’intérieur avec un orchestre, l’autre à l’extérieur avec un DJ.

– Dimanche 19 juillet vide-greniers/brocante, exposition de tracteurs anciens, restauration sur place.

Fête foraine et présence de la fanfare les 2 jours.   .

Nocé Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 73 40 07 

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English : Nocé en fête

L’événement Nocé en fête Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-07-04 par OT CdC Coeur du Perche

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