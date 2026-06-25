Informations pratiques

Pézenas

FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE DON QUICHOTTE, LECTURE MUSICALE

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas Hérault

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-11

Don Quichotte, la plus célèbre épopée espagnole narrée en musique par Daniel Villanova !

Don Quichotte de Cervantes n’a besoin ni de comédien, ni de mise en scène ou de musique.

Et pourtant, comment résister à l’envie et au plaisir de s’approprier ce texte, de le pétrir, et surtout de le partager ? J’ai cédé à ce plaisir. Et qui d’autre pour donner vie à ce projet que le maestro Daniel Villanova?

Et voilà qu’il a dit OUI ! Laurence Aragon

S’inspirant de plusieurs traductions , Daniel Villanova nous offre une lecture à la fois fidèle et légèrement actualisée de passages de l’oeuvre et l’on se plait à écouter les aventures de Don Quichotte, parodie du héros chevaleresque, tour à tour héroïque et risible,complexe et profondément humain et de son fidèle Sancho Panza.

L’illustration musicale soustend le texte avec Laurence Aragon à la contrebasse et Jean -René Garcia à la guitare.

Durée 1h20 .

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas 34120 Hérault Occitanie

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English : FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE DON QUICHOTTE, LECTURE MUSICALE

Don Quixote, the most famous Spanish epic narrated to music by Daniel Villanova!

L’événement FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE DON QUICHOTTE, LECTURE MUSICALE Pézenas a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 ADT34