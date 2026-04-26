Festival DeuxMains 2026 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 11:00 – 19:00

Gratuit : non Tarif de soutien : 2 € Tout public

Les ressourceries, créateurs et créatrices de Loire-Atlantique accueilleront curieux, curieuses, chineurs et chineuses invétéré(e)s : livres, vêtements, accessoires, déco, mobilier, mercerie, plantes vertes, vélos… Et ce n’est pas tout, un beau programme festif et engagé à venir : espace d’auto-réparation vélo, animations enfants, spectacles et musique, espaces jeux, ateliers pour faire soi-même…Et cette année, retrouvez encore plus de vêtements avec un espace entièrement dédié à la mode et notre incontournable défilé de mode locale et solidaire !Buvette et restauration avec plein de choix (5 stands restauration, dont la Mutuelle de la Frite !)Parmi les temps forts :???? Enchères solidaires et déjantées !Un faux commissaire-priseur vous présente les objets les plus fous du festival. Une performance proposée par SamSam du célèbre Mystère Impro Club.> Samedi et dimanche : 3 sessions de 30 min chaque jour???? Mode en résistance – Défilé de mode engagéPar l’association Les Simones, avec la participation de Sam Jottreau en maître de cérémonie et de l’école Terrade (esthétique et coiffure).> Samedi à 16hEt bien d’autres surprises !

Île de Nantes Nantes 44200

02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab- https://www.ecossolies.fr/agenda/festival-deuxmains-2026/



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