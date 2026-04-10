FESTI’VAL D’OLT 2026 1978 Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 1978 Mont Lozère et Goulet vendredi 15 mai 2026.
Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 1978
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 55 – 55 – 65 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Titrisation, produits dérivés, subprimes, dette publique, auto-régulation, concurrence pure et
parfaite, atomicité, fluidité, bilan de la BCE, … Ce spectacle est un pari celui de rendre accessible
des notions économiques, souvent méconnues.
Théâtre intime et politique | Pré des Soeurs | Dès 12 ans | 1h50
Titrisation, produits dérivés, subprimes, dette publique, auto-régulation, concurrence pure et
parfaite, atomicité, fluidité, bilan de la BCE, … Ce spectacle est un pari celui de rendre accessible
des notions économiques, souvent méconnues. Et en rigolant si possible. Parce que la science
économique c’est tendancieux. Et sérieux, et aride. Et souvent un peu ridicule aussi plein
d’apories, de paradoxes et de contradictions.
Ce spectacle est une discussion avec la discipline, via un dialogue avec une de ses figures les plus
emblématiques, artisan de premier plan du virage néo-libéral de la fin des années 70, Milton
Friedman. Moi je suis né en 1978! Alors je peux en parler, j’y étais! C’est qu’il était influent Milton!
Et il a influé! Sur ma vie, beaucoup! Un peu mon oncle d’Amérique en fait! Tonton Milton! Y a
parenté!
Alors on reprend tout depuis le début, biberons, choc pétrolier, Mitterrand, maternelle, mon vélo
tout bleu, Bernard Arnault, première cigarette, Sarkozy, AZF, … Et les crises , 1979, 82, 87, 92…
Et mes crises à moi, divorce des parents, crise d’adolescence, crises de rire, crises de larme… Le
crisologue m’a bien dit d’en parler des crises! Parce que c’est de la psychonomie en fait tout ça! .
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org
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English :
Securitization, derivatives, subprimes, public debt, self-regulation, pure and perfect
competition, atomicity, fluidity, the ECB’s balance sheet? This show is a challenge: to make economic concepts
economic concepts that are often misunderstood.
L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 1978 Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental
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