FESTI’VAL D’OLT 2026 AU COIN DE MA RUE Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 AU COIN DE MA RUE Mont Lozère et Goulet vendredi 15 mai 2026.
Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 AU COIN DE MA RUE
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 55 – 55 – 65 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:30:00
fin : 2026-05-16 11:45:00
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-16
Théâtre de Trottoir | Tout public dès 10 ans.
Théâtre de Trottoir | Tout public dès 10 ans.
Sur un trottoir, un petit gradin.
30 sièges, équipés chacun d’un casque audio.
Un bonimenteur accueille le spectateur curieux et l’invite à s’assoir,
puis à poser le casque sur ses oreilles.
Le gradin se remplit.
Une fois le public disposé, le bonimenteur sonne la cloche.
30 pistes audio différentes se déclenchent alors simultanément pour proposer 30 versions différentes
de ce qui va se passer au coin de ma rue , face au gradin.
Car un personnage surgit sur le trottoir d’en face.
Il accomplit un chapelet d’actions simples, en apparence anodines, pendant trois minutes cinquante.
Dans chaque casque,
en lien avec l’action qui se déroule,
l’histoire de ce personnage se fait entendre.
Trente versions différentes.
Un des spectateurs rit,
l’autre pleure,
un troisième se lève ou prend son voisin dans ses bras… .
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org
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English :
Théâtre de Trottoir | For audiences aged 10 and up.
L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 AU COIN DE MA RUE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental
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