FESTI’VAL D’OLT 2026 BOUCHERIE MIAOUX Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

FESTI’VAL D’OLT 2026 BOUCHERIE MIAOUX

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

L’histoire du cirque est faite de récupération des matériaux, des pratiques et des symboles de

son époque. Le cirque suit les modes et les technologies, s’approprie objets et pratiques dans le but de se

constituer ou de se renouveler. […] Or, le cirque ne se contente pas de récupérer, il modifie,

aussi.

Boucherie Miaoux fait de la lutherie de cirque.

L’histoire du cirque est faite de récupération des matériaux, des pratiques et des symboles de

son époque. Le cirque suit les modes et les technologies, s’approprie objets et pratiques dans le but de se

constituer ou de se renouveler. […] Or, le cirque ne se contente pas de récupérer, il modifie,

aussi.

Boucherie Miaoux fait de la lutherie de cirque.

Cerceau préparé tout-doom pour batterie-bricologie et agrès sous piézo juché à 6,50 mètres de

haut.

Morceaux écrits-mais-improvisés, cris d’oiseaux et modulaire intriqué ; chutes industrielles

courbées pour qu’elles racontent leurs ondes, filetées au bout d’une tige pour qu’elles les

répandent, amplifiées pour qu’elles leur répondent.

Dans cet instrument qui rend leurs deux pratiques miscibles l’une dans l’autre, Boucherie Miaoux

habitent leurs corps en s’entourant d’accidents qui concordent, iels incrément par emberlification.

Tous les gestes musiciens et circassiens produisent de concert de la musique dans un ensemble

pour tout.e seul.e.s les deux. C’est un concert de cirque. .

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

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English :

The history of the circus is made up of recovering the materials, practices and symbols of its time

of its time. The circus follows fashions and technologies, appropriating objects and practices in order to constitute or renew itself

or to renew itself. [But the circus doesn’t just recuperate, it also modifies,

too

Boucherie Miaoux makes circus instruments.

L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 BOUCHERIE MIAOUX Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental