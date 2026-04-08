FESTI’VAL D’OLT 2026 BOUCHERIE MIAOUX Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 BOUCHERIE MIAOUX Mont Lozère et Goulet vendredi 15 mai 2026.
Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 BOUCHERIE MIAOUX
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 55 – 55 – 65 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
L’histoire du cirque est faite de récupération des matériaux, des pratiques et des symboles de
son époque. Le cirque suit les modes et les technologies, s’approprie objets et pratiques dans le but de se
constituer ou de se renouveler. […] Or, le cirque ne se contente pas de récupérer, il modifie,
aussi.
Boucherie Miaoux fait de la lutherie de cirque.
L’histoire du cirque est faite de récupération des matériaux, des pratiques et des symboles de
son époque. Le cirque suit les modes et les technologies, s’approprie objets et pratiques dans le but de se
constituer ou de se renouveler. […] Or, le cirque ne se contente pas de récupérer, il modifie,
aussi.
Boucherie Miaoux fait de la lutherie de cirque.
Cerceau préparé tout-doom pour batterie-bricologie et agrès sous piézo juché à 6,50 mètres de
haut.
Morceaux écrits-mais-improvisés, cris d’oiseaux et modulaire intriqué ; chutes industrielles
courbées pour qu’elles racontent leurs ondes, filetées au bout d’une tige pour qu’elles les
répandent, amplifiées pour qu’elles leur répondent.
Dans cet instrument qui rend leurs deux pratiques miscibles l’une dans l’autre, Boucherie Miaoux
habitent leurs corps en s’entourant d’accidents qui concordent, iels incrément par emberlification.
Tous les gestes musiciens et circassiens produisent de concert de la musique dans un ensemble
pour tout.e seul.e.s les deux. C’est un concert de cirque. .
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org
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English :
The history of the circus is made up of recovering the materials, practices and symbols of its time
of its time. The circus follows fashions and technologies, appropriating objects and practices in order to constitute or renew itself
or to renew itself. [But the circus doesn’t just recuperate, it also modifies,
too
Boucherie Miaoux makes circus instruments.
L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 BOUCHERIE MIAOUX Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental
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