FESTI’VAL D’OLT 2026 CABALE Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 CABALE Mont Lozère et Goulet samedi 16 mai 2026.
Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 CABALE
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 55 – 55 – 65 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Le public s’installe d’un côté, bien rangé, presque complice… Pendant que, de l’autre côté, la place continue de vivre passants, curieux, pigeons, rumeurs, bruits de la ville.
Théâtre de Rue | Place de l’Église | Tout Public | 1h
CABALE est un spectacle à ciel ouvert, posé au cœur d’une place publique.
Le public s’installe d’un côté, bien rangé, presque complice… Pendant que, de l’autre côté, la place continue de vivre passants, curieux, pigeons, rumeurs, bruits de la ville.
CABALE, c’est l’histoire d’une rumeur qui enfle, qui prend vie, qui dérape… C’est un spectacle où le public est convié à observer, écouter, douter. Les murmures se propagent, les gens spéculent, les théories fusent.
CABALE, c’est surtout un jeu. Le grand jeu de la réalité. Un jeu où chacun·e tente de comprendre Où commence le théâtre ? Où s’arrête la réalité ? Qui joue ? Qui subit ? .
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org
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English :
The audience settles in on one side, neatly arranged, almost complicit? While, on the other side, the square is alive with passers-by, curious onlookers, pigeons, rumors and the sounds of the city.
L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 CABALE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental
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