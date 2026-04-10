FESTI’VAL D’OLT 2026 CAOS.808 Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

FESTI’VAL D’OLT 2026 CAOS.808

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Mêlant punk, reggaetón, techno et cumbia, caos.808 détruit tout sur son passage pour laisser place à une musique invoquant Alice Glass, Sarah Hebe et Mr Oizo. Armé d’un son hyperpunk et turboperreo, le duo franco-péruvien aux textes engagés et enragés, transforme chaque beat en explosion d’adrénaline et laisse chaque spectateur en état de transe.

Mêlant punk, reggaetón, techno et cumbia, caos.808 détruit tout sur son passage pour laisser place à une musique invoquant Alice Glass, Sarah Hebe et Mr Oizo. Armé d’un son hyperpunk et turboperreo, le duo franco-péruvien aux textes engagés et enragés, transforme chaque beat en explosion d’adrénaline et laisse chaque spectateur en état de transe.

En 2023, après un concert au club mythique “Casa bagre” (Lima) suivi d’une tournée péruvienne (Arequipa, Cusco, Trujillo, Cajamarca), ils intègrent la programmation des Moutons Électriques (Le Ferrailleur à Nantes, les festival Doxart et Terre de son). À Paris, ils jouent dans des lieux alternatifs comme le Tony Collectif, le Chinois ou le Sample. En 2025, ils sont sélectionnés aux INOUÏS du printemps de Bourges, et sont invités par Médiapart pour leur festival au Point Fort (aubervilliers). .

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

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English :

Blending punk, reggaetón, techno and cumbia, caos.808 destroys everything in its path to make way for music that invokes Alice Glass, Sarah Hebe and Mr Oizo. Armed with a hyperpunk and turboperreo sound, the Franco-Peruvian duo?s raging, committed lyrics transform every beat into an explosion of adrenalin, leaving every audience member in a state of trance.

L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 CAOS.808 Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental