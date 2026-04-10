Mont Lozère et Goulet

FESTI’VAL D’OLT 2026 CHELABÔM

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

CHELABÔM, c’est une voix de puissance et de poésie qui résonne dans des chansons où la nu-soul, le hip-hop, le jazz et les musiques électroniques se jouent ensemble. C’est un corps collectif de six musicien.nes qui dansent, pris dans une pop-prog-groove-organique et nocturne, s’immisçant sous ta peau pour ne plus en sortir.

CHELABÔM, c’est une voix de puissance et de poésie qui résonne dans des chansons où la nu-soul, le hip-hop, le jazz et les musiques électroniques se jouent ensemble. C’est un corps collectif de six musicien.nes qui dansent, pris dans une pop-prog-groove-organique et nocturne, s’immisçant sous ta peau pour ne plus en sortir.

Chelabôm nous prend par la main et nous fait danser comme les flammes de bougies posées sur la table basse d’un salon avec des gros tapis confortables sous nos pieds, c’est soigneusement envoûtant et ça fait grimper un à un les degrés. Ça met à l’aise, quoi. .

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

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English :

CHELABÔM is a voice of power and poetry, resonating in songs where nu-soul, hip-hop, jazz and electronic music play together. It’s a collective body of six dancing musicians, caught up in a nocturnal, organic pop-prog-groove that gets under your skin and won’t come out.

L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 CHELABÔM Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental