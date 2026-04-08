FESTI’VAL D’OLT 2026 CRIEUR PUBLIC Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 CRIEUR PUBLIC Mont Lozère et Goulet vendredi 15 mai 2026.
Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 CRIEUR PUBLIC
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 55 – 55 – 65 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
PLAYBACK FM (ou comment les médias m’ont appris à parler) Assis pile entre un spectacle de stand-up, un show de drag-queen et un bêtisier télé, Valentin Dilas condense 60 ans de prises de paroles médiatiques en 60 minutes. Vous connaissez ces séquences, vous connaissez ces voix. Par la caricature et le pastiche, elles ont aujourd’hui ont aujourd’hui une toute autre résonance.
Théâtre Radiophonique | Dès 12 ans | 50 min
PLAYBACK FM (ou comment les médias m’ont appris à parler) Assis pile entre un spectacle de stand-up, un show de drag-queen et un bêtisier télé, Valentin Dilas condense 60 ans de prises de paroles médiatiques en 60 minutes. Vous connaissez ces séquences, vous connaissez ces voix. Par la caricature et le pastiche, elles ont aujourd’hui ont aujourd’hui une toute autre résonance.
Réincarnés sur scène dans un playback plus vrai que nature, on pourra croiser Serge Gainsbourg, Sophie Marceau, David Pujadas ou encore Blanche-Neige, qui répondent sans le savoir à la question: Qu’est-ce qu’un bon orateur ? Et surtout, surtout, qu’est-ce qu’un discours raté ?
Bonne écoute, sur PLAYBACK FM .
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
PLAYBACK FM (or how the media taught me to speak) Sitting right between a stand-up show, a drag-queen show and a TV blooper, Valentin Dilas condenses 60 years of media speak into 60 minutes. You know the sequences, you know the voices. Through caricature and pastiche, they now have a whole new resonance.
L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 CRIEUR PUBLIC Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental
À voir aussi à Mont Lozère et Goulet (Lozère)
- CINÉCO LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet 14 avril 2026
- SOIRÉE SUCRÉ SALÉ Centre culturel Jean Castan Mont Lozère et Goulet 16 avril 2026
- BEFORE #003 MORDORFEST FERAL STUNTMAN RADICAL EDWARD Mont Lozère et Goulet 18 avril 2026
- ATELIER D’ÉQUILIBRE Station thermale Mont Lozère et Goulet 22 avril 2026
- CINÉCO LES AIGLES DE LA RÉPUBLIQUE Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet 24 avril 2026