Mont Lozère et Goulet

FESTI’VAL D’OLT 2026 CRIEUR PUBLIC

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

PLAYBACK FM (ou comment les médias m’ont appris à parler) Assis pile entre un spectacle de stand-up, un show de drag-queen et un bêtisier télé, Valentin Dilas condense 60 ans de prises de paroles médiatiques en 60 minutes. Vous connaissez ces séquences, vous connaissez ces voix. Par la caricature et le pastiche, elles ont aujourd’hui ont aujourd’hui une toute autre résonance.

Théâtre Radiophonique | Dès 12 ans | 50 min

PLAYBACK FM (ou comment les médias m’ont appris à parler) Assis pile entre un spectacle de stand-up, un show de drag-queen et un bêtisier télé, Valentin Dilas condense 60 ans de prises de paroles médiatiques en 60 minutes. Vous connaissez ces séquences, vous connaissez ces voix. Par la caricature et le pastiche, elles ont aujourd’hui ont aujourd’hui une toute autre résonance.

Réincarnés sur scène dans un playback plus vrai que nature, on pourra croiser Serge Gainsbourg, Sophie Marceau, David Pujadas ou encore Blanche-Neige, qui répondent sans le savoir à la question: Qu’est-ce qu’un bon orateur ? Et surtout, surtout, qu’est-ce qu’un discours raté ?

Bonne écoute, sur PLAYBACK FM .

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

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English :

PLAYBACK FM (or how the media taught me to speak) Sitting right between a stand-up show, a drag-queen show and a TV blooper, Valentin Dilas condenses 60 years of media speak into 60 minutes. You know the sequences, you know the voices. Through caricature and pastiche, they now have a whole new resonance.

L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 CRIEUR PUBLIC Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental