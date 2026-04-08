Mont Lozère et Goulet

FESTI’VAL D’OLT 2026 DOUBLE VITRAGE

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Double vitrage va rendre humide de nos transpirations la toile des chapiteaux et risque fort de faire fuir le peu d’herbe encore intacte sous nos pieds turbulents avides d’en découdre avec la nuit…

De la techno qui donne envie de slammer comme à un concert de rock voilà ce qui arrive quand on fait la teuf version Double Vitrage. Mais avant de se retrouver les pieds en l’air, ce live se regarde autant qu’il se danse. La batterie de Rémi fait face au synthé modulaire de Raphaël, les deux Tourangeaux s’apercevant entre deux déferlements de strobs et clignotements de LED synchronisés aux kicks dévastateurs. Et quand la tension atteint son paroxysme, c’est tout le dancefloor qui s’embrase.

Double vitrage va rendre humide de nos transpirations la toile des chapiteaux et risque fort de faire fuir le peu d’herbe encore intacte sous nos pieds turbulents avides d’en découdre avec la nuit… .

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

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English :

Double glazing will make the canvas of the tents damp with our perspiration and is likely to make the little grass that is still intact flee under our turbulent feet, eager to do battle with the night?

L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 DOUBLE VITRAGE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental