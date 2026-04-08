Mont Lozère et Goulet

FESTI’VAL D’OLT 2026 FERÀMIA

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

La transe-rock de Feràmia, c’est la grande revanche des bêtes occitanes.

À l’image d’un rituel païen où l’on célébrerait la messe à l’envers, les rôles sont retournés ; les cris du saxophone et de la trompette se font mugissements, les grognements de la basse se dédoublent en guitare, la batterie est une meute aux multiples voix, le chant harangue, raconte ou invoque.

La transe-rock de Feràmia, c’est la grande revanche des bêtes occitanes.

À l’image d’un rituel païen où l’on célébrerait la messe à l’envers, les rôles sont retournés ; les cris du saxophone et de la trompette se font mugissements, les grognements de la basse se dédoublent en guitare, la batterie est une meute aux multiples voix, le chant harangue, raconte ou invoque.

Ces rituels et ces créatures, dont on rit tout en se faisant peur, sont bruyants et saturés comme les murs de son des Psychotic Monks, en colère et prêt à l’implosion comme les riffs de Rage Against the Machine, ou parfois incantatoire à l’image des étranges cérémonies à la Jim Morrison.

La bête, tantôt chasseuse ou bête chassée, sorcière persécutée ou prêtre défroqué ; emmène alors dans sa course effrénée et haletante vers l’ailleurs de la transe et de la danse. .

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

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English :

Feràmia?s trance-rock is the great revenge of the Occitan beasts.

Like a pagan ritual celebrating mass in reverse, the roles are turned upside down: the saxophone and trumpet screams become roars, the bass growls become guitars, the drums are a pack of many voices, and the vocals harangue, tell or invoke.

L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 FERÀMIA Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental