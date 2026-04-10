FESTI’VAL D’OLT 2026 HYPERACTIVE LESLIE Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

FESTI’VAL D’OLT 2026 HYPERACTIVE LESLIE

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Mû par une curiosité toujours en éveil et une indéfectible attirance vers l’imprévu, à rebours de

tout plan de carrière (trop) bien tracé, le batteur et percussionniste Antonin Leymarie se fraie une

voie aussi singulière que sinueuse dans le paysage musical français, oscillant librement entre plusieurs

territoires jazz, électro, musiques africaines, (post-)rock, musique contemporaine

Concert | Pré des Soeurs | Tout Public | 45 min

Mû par une curiosité toujours en éveil et une indéfectible attirance vers l’imprévu, à rebours de

tout plan de carrière (trop) bien tracé, le batteur et percussionniste Antonin Leymarie se fraie une

voie aussi singulière que sinueuse dans le paysage musical français, oscillant librement entre plusieurs

territoires jazz, électro, musiques africaines, (post-)rock, musique contemporaine au

rythme de ses envies.

Propice à de multiples rencontres et expériences, cette ouverture d’esprit s’est révélée tôt en lui.

Au sortir de l’adolescence, après avoir suivi une longue formation classique, il a commencé son

apprentissage de la batterie et a effectué des voyages en Afrique, en particulier au Mali, pour s’initier

aux percussions traditionnelles (tambour, djembé, dundun). Continuant d’élargir son horizon

sonore, il a intégré le CNSM de Paris au début des années 2000 pour y étudier le jazz. .

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org

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English :

Driven by an ever-awakening curiosity and an unfailing attraction to the unexpected

(too) well-defined career path, drummer and percussionist Antonin Leymarie has carved out a singular and winding

winding path through the French musical landscape, oscillating freely between several

jazz, electro, African music, (post-)rock and contemporary music

L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 HYPERACTIVE LESLIE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental