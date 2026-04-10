FESTI’VAL D’OLT 2026 HYPERACTIVE LESLIE Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 HYPERACTIVE LESLIE Mont Lozère et Goulet samedi 16 mai 2026.
Mont Lozère et Goulet
FESTI’VAL D’OLT 2026 HYPERACTIVE LESLIE
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 55 – 55 – 65 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Mû par une curiosité toujours en éveil et une indéfectible attirance vers l’imprévu, à rebours de
tout plan de carrière (trop) bien tracé, le batteur et percussionniste Antonin Leymarie se fraie une
voie aussi singulière que sinueuse dans le paysage musical français, oscillant librement entre plusieurs
territoires jazz, électro, musiques africaines, (post-)rock, musique contemporaine
Concert | Pré des Soeurs | Tout Public | 45 min
Mû par une curiosité toujours en éveil et une indéfectible attirance vers l’imprévu, à rebours de
tout plan de carrière (trop) bien tracé, le batteur et percussionniste Antonin Leymarie se fraie une
voie aussi singulière que sinueuse dans le paysage musical français, oscillant librement entre plusieurs
territoires jazz, électro, musiques africaines, (post-)rock, musique contemporaine au
rythme de ses envies.
Propice à de multiples rencontres et expériences, cette ouverture d’esprit s’est révélée tôt en lui.
Au sortir de l’adolescence, après avoir suivi une longue formation classique, il a commencé son
apprentissage de la batterie et a effectué des voyages en Afrique, en particulier au Mali, pour s’initier
aux percussions traditionnelles (tambour, djembé, dundun). Continuant d’élargir son horizon
sonore, il a intégré le CNSM de Paris au début des années 2000 pour y étudier le jazz. .
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 contact@festivaldolt.org
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English :
Driven by an ever-awakening curiosity and an unfailing attraction to the unexpected
(too) well-defined career path, drummer and percussionist Antonin Leymarie has carved out a singular and winding
winding path through the French musical landscape, oscillating freely between several
jazz, electro, African music, (post-)rock and contemporary music
L’événement FESTI’VAL D’OLT 2026 HYPERACTIVE LESLIE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental
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